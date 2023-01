Monaco de Gelson Martins bate Brest e sobe provisoriamente a 4.º da Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mónaco venceu este domingo o Brest por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga francesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quarto lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Rennes, que joga na segunda-feira com o Nice.

No Estádio Louis II, no Mónaco, o russo Aleksandr Golovin marcou aos 54 minutos o golo que garantiu o triunfo da equipa da casa, na qual o português Gelson Martins entrou aos 70 minutos, para o lugar do senegalês Diatta.

Os monegascos somam 33 pontos, mais dois do que o Rennes, que só joga na segunda-feira, enquanto o Brest, do português Mathias Pereira Lage -- substituiu o ex-Sporting Islam Slimani aos 70 minutos -, está em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 13.

Já o Nantes pôs fim a uma série de seis jogos sem vencer, ao bater em casa o Auxerre por 1-0, com um golo de Marcus Coco, aos 74 minutos, apenas 10 depois de ter entrado em campo.

Depois de na semana passada ter sido goleado por 6-1 pelo Marselha, o Toulouse, que não vencia para a Liga desde 16 de outubro, impôs-se por 2-0 na receção ao Ajaccio, com golos de Rafael Ratao (46) e Dejaegere (62), depois de ter visto um tento anulado pelo videoárbitro aos 11 minutos.

O lanterna-vermelha Angers somou a nona derrota consecutiva, ao perder por 2-1 na receção ao Lorient, depois de ter estado a vencer por 1-0.

O senegalês Abdallah Cima marcou aos 10 minutos, para o Angers, mas aos 79 fez o autogolo que ditou o empate, desfeito aos 88, a favor dos visitantes por Le Fee.

O Lorient é sexto classificado, com os mesmos 31 pontos do Rennes, e é a primeira equipa fora de zona 'europeia', da qual o Lyon está mais distante, depois de hoje ter perdido com o Clermont, por 1-0.

Muhammed Cham, que saltou do banco aos 72 minutos, marcou o único golo do encontro, aos 86, com o guarda-redes português Anthony Lopes a não conseguir 'parar' a grande penalidade convertida pelo austríaco.

O Lyon é oitavo do campeonato francês, com 24 pontos, estando precisamente à frente do Clermont, que tem menos dois pontos.