Monaco empata e já soma 13 jogos consecutivos sem vencer

O Monaco não foi além de um empate em casa diante do Dijon (2-2) , em jogo da 11ª jornada da Liga francesa, mantendo-se desta forma no penúltimo lugar da prova.No terceiro jogo com Thierry Henry no comando, os monegascos até foram os primeiros a marcar, por Benjamin Henrichs (29'), mas acabaram por conceder a reviravolta, com golos de Alphonse (33') e Abeid.Sem Rony Lopes devido a lesão, a equipa do principado não baixou os braços e chegou ao empate por Glik (78'), mas não conseguiu alcançar o triunfo.A ex-equipa de Leonardo Jardim soma assim o 13º jogo oficial consecutivo sem vencer e no campeonato soma apenas sete pontos.Consulte o direto do encontro e a classificação da prova