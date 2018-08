Monaco empresta Dinis Almeida aos gregos do Xanthi

O futebolista português Dinis Almeida vai jogar no Xanthi por empréstimo do Monaco, anunciou esta quarta-feira o clube grego, experimentando o quarto país da carreira.O defesa, que jogou no Joane antes de assinar pelos espanhóis do Reus, transferiu-se depois para o Monaco, mas acabou emprestado ao Belenenses em 2016/17 (oito jogos, dois golos) e depois ao Braga B (24 jogos, dois golos).Aos 23 anos, Almeida vai evoluir na Grécia, deixando a formação orientada por Leonardo Jardim e ingressando no sexto classificado do campeonato grego em 2017/18.