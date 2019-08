Monaco empresta Pelé ao Reading

Depois de ter estado na segunda metade da temporada cedido pelo Monaco ao Nottingham Forest, o internacional guineense Pelé vai voltar a atuar no segundo escalão do futebol inglês, o Championship, agora ao serviço do Reading e uma vez mais por empréstimo, segundo comunicou o emblema francês no seu site oficial.





Lembre-se que Pelé foi contratado pelos monegascos ao Benfica na época passada, a troco de 10 milhões de euros, mas acabou por não se conseguir impor na equipa orientada pelo português Leonardo Jardim.