Monaco inicia campeonato francês com receção ao Lyon

O Monaco, de Leonardo Jardim, campeão em 2016/17 e que na última época salvou-se da descida de divisão mesmo no final, inicia a época de 2019/20 em casa, ao receber o Lyon na primeira jornada. No calendário, esta sexta-feira definido, a Ligue 1 arranca com a ronda inaugural entre 9 e 11 de agosto, com o bicampeão em título Paris Saint-Germain a receber o Nimes.O Lille, equipa vice-campeã na última época, com José Fonte, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão, inicia o campeonato também em casa, com uma receção ao Nantes, clube que terminou a última temporada na 11.ª posição.O Bordéus, de Paulo Sousa, treinador e ex-futebolista que assumiu os girondinos na parte final do campeonato, em 17 de março, abre a competição com uma visita ao Angers.Paulo Sousa teve uma estreia e final de época difícil na sua estreia no futebol francês, quando substituiu Éric Bédouet, ao vencer apenas dois de 10 jogos no campeonato, somando ainda dois empates e seis derrotas, estas consecutivas.Foi o segundo e último triunfo do Bordéus, na última jornada em casa do Caen, por 1-0, que acabou por garantir a permanência do Monaco na divisão principal.Os monegascos tinham começado a época com Leonardo Jardim, substituído em outubro por Thierry Henry, mas o português regressou à equipa - que contava com Rony Lopes e os emprestados Gelson Martins e Adrien Silva -, no final de janeiro.