Monaco na liderança da Liga francesa após bater Marselha

O Monaco ganhou este sábado em casa ao Marselha, por 3-2, ascendendo ao primeiro lugar da Liga francesa, enquanto o adversário é oitavo, ao cabo de sete jornadas.

O médio senegalês Iliman Ndiaye adiantou os forasteiros logo no primeiro minuto da partida, com Maghnes Akliouche a igualar o marcador pouco depois, aos oito minutos.

Numa primeira parte recheada de ação, Samuel Gigot voltou a colocar o Marselha no comando, aos 18, mas o avançado norte-americano Folarin Balogun fez o 2-2 apenas cinco minutos depois.

No arranque da segunda parte, Akliouche bisou, aos 52, e deu os três pontos ao Monaco, que soma 14 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado pelo Brest, que tem 13 mas só joga no domingo, com uma deslocação a Nice.

Do lado do Marselha, o atacante português Vitinha foi lançado pelo técnico italiano Gennaro Gattuso, que fazia a estreia, apenas aos 83 minutos.