Monaco oficializa saída do espanhol Roberto Moreno

O Monaco oficializou este domingo a saída de Roberto Moreno e adiantou que o treinador espanhol, que tinha contrato até 2022, foi "informado da decisão no sábado".

"Os nossos caminhos separam-se mais cedo do que o esperado, gostaria de agradecer a Roberto Moreno por ter aceitado este desafio. Fez todo o possível para melhorar a equipa, com entusiasmo e muito trabalho. Desejo-lhe o melhor para o futuro", assinalou o vice-presidente do Monaco, Oleg Petrov.

Roberto Moreno, que entrou em dezembro para o lugar de Leonardo Jardim, deixa a equipa, que era nona classificada no momento da suspensão do campeonato, sem que a tenha conseguido qualificar para as competições de clubes da UEFA.

A Liga francesa de 2019/2020 foi oficialmente cancelada devido ao novo coronavírus, em contraponto com Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha ou Portugal, que, gradualmente, retomaram os respetivos campeonatos, mas sem espetadores.

A primeira jornada da Ligue 1 de 2020/21 está agendada para 22 de agosto, data em que o AS Mónaco recebe o Reims.

Fontes próximas do clube monegasco, que conta com Gelson Martins e na última época teve Adrien Silva, por empréstimo do Leicester, já avançaram que o croata Nico Kovac, despedido em novembro do Bayern Munique, será o futuro treinador.