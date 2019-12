Monaco-PSG disputa-se em janeiro de 2020, após um... PSG-Monaco

O jogo entre o Monaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, e o Paris Saint-Germain, que foi adiado devido a más condições climatéricas, vai disputar-se em 15 de janeiro de 2020, anunciou esta terça-feira a Liga Francesa de Futebol.

A receção do Monaco, 14.º classificado, no qual alinham os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias, ao líder PSG está marcada para as 20:00 (19:00 em Lisboa) e vai realizar-se imediatamente após o confronto da 20.ª ronda da prova entre os dois clubes, em Paris.

As autoridades monegascas tomaram a decisão de adiar a partida da 15.ª jornada do campeonato francês, que deveria ter-se realizado no domingo, numa altura em que várias regiões do sul de França estavam sob alerta vermelho, devido a chuva e vento fortes.