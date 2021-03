Mónaco regressa às vitórias na Liga francesa com goleada em Saint-Ètienne

O Mónaco goleou esta sexta-feira o Saint-Ètienne por 4-0 e voltou a aproximar-se dos primeiros classificados da Liga francesa, cuja 30.ª jornada arrancou com o jogo do estádio Geoffroy-Guichard .

Os monegascos consolidam o 4.º lugar, agora com 59 pontos, e ameaçam o pódio, ocupado por Lille (63), Paris SG (60) e Olympique de Lyon (60).

A boa série do Mónaco, que vinha de um empate com o líder Lille, prossegue assim e alarga a série positiva para apenas uma derrota e dois empates nos últimos oito jogos.

Com 14 pontos de avanço sobre o Marselha, a aposta parece mesmo ser o ataque à Liga dos Campeões, de preferência à entrada direta na fase de grupos, reservada aos dois primeiros.

O internacional português Gelson Martins continua lesionado - problema de joelho - e fora das opções de Niko Kovac, que no entanto teve ótimas razões para ficar satisfeito com a prestação da sua linha de ataque.

Jovetic (13'), Tchouameni (55'), Diop (64') e Diatta (77') fizeram os golos da equipa do Principado, que não teve grandes problemas em se impor nesta deslocação ao terreno do 16.º.

Logo no primeiro quarto de hora se percebeu a tendência do jogo, com o montenegrino muito ativo e a criar ocasiões, mas a desperdiçar um penálti aos 12 minutos - bola atirada ao poste - logo se redimindo na jogada seguinte.