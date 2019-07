Monaco tenta André Silva por empréstimo

Ainda com futuro indefinido, André Silva viu esta quinta-feira o seu nome ser associado a um suposto interesse do Monaco. A informação foi adiantada pelo portal 'Foot Mercato', que revela a intenção dos monegascos em assegurar a cedência do jovem avançado português de 23 anos, um jogador bastante apreciado por Leonardo Jardim e que é visto no Principado como o reforço ideal para uma zona ofensiva que pode perder Falcão neste defeso.Ainda assim, o negócio afigura-se tudo menos fácil. É que o Milan não parece inclinado a aceitar ceder o jogador, preferindo transferi-lo em definitivo por uma verba próxima daquilo que foi pago em 2017/18 (38 milhões de euros), ao passo que o Monaco estará muito mais virado para garantir um empréstimo.No meio desta incerteza quanto à fórmula que permita viabilizar o negócio, o 'Foot Mercato' explica que o Monaco estará confiante especialmente pelo facto de André Silva ser representado por Jorge Mendes, um empresário com boas ligações em ambos os clubes.Lembre-se que André Silva atuou na temporada passada cedido ao Sevilha, clube no qual marcou onze golos em 40 partidas.