Montpellier bate Marselha e sobe à vice-liderança

O Montpellier subiu este domingo ao segundo lugar da Liga francesa, ao vencer o Marselha por 3-0, numa 12.ª jornada em que o Nantes, sob a liderança técnica de Vahid Halilhodzic, conseguiu a quarta vitória consecutiva.A equipa do Montpellier, sem o castigado Pedro Mendes, resolveu o jogo na segunda parte, graças a um bis do avançado Gaetan Laborde, aos 51 e 62 minutos, com o seu colega Paul Lasne a fechar a contagem, aos 70.Com este triunfo, o Montpellier desalojou o Lille do segundo lugar, embora somem ambos 25 pontos, mas o atraso que levam para o líder Paris Saint-Germain, que venceu os 12 encontros disputados, já se cifra em 11 pontos.Nos outros dois jogos deste domingo, os golos abundaram, a começar pelo Nantes, que cilindrou o Guingamp por 5-0 e somou a sua quarta vitória consecutiva sob o comando técnico do veterano bósnio, velha raposa do futebol internacional, Vahid Halilhodzic, que substituiu o treinador português Miguel Cardoso, despedido à oitava jornada.O Nantes, já sob a liderança de Halilhodzic, perdeu com o Bordeús à nona jornada, por 3-0, mas, a partir daí, somou quatro triunfos consecutivos (goleou o Toulouse em casa por 4-0, venceu em Amiens por 2-1 e hoje voltou a golear na receção ao Guingamp por 5-0, depois de na semana anterior ter eliminado o Montpellier, em casa deste, por 3-0, para a Taça de França).Com Miguel Cardoso, o Nantes somou uma vitória, três empates e quatro derrotas para o campeonato, que equivalem a seis pontos em oito jogos, com Vahid Halilhodzic tem três vitórias e uma derrota, correspondentes a nove pontos em cinco jogos.O técnico português deixou o Nantes à oitava jornada em 19.º lugar, com seis pontos, e cinco jornadas volvidas subiu ao 10.º, com 15,Finalmente, golos também não faltaram no embate Saint-Étienne-Angers, que terminou com o resultado de 4-3, com oscilações sucessivas no marcador, fechado apenas aos 89 minutos, com o quarto golo da equipa da casa, pelo médio Romain Hamouma.Com esta vitória, o Saint-Étienne subiu ao quinto posto, com 20 pontos, ultrapassando o Marselha, agora é sexto, com 19.