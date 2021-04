Montpellier empata a três com o Marselha com golo nos descontos

Montpellier e Marselha empataram este sábado a três golos para a 32.ª jornada da liga francesa, liderada pelo Lille, num jogo frenético, com alternância no marcador e em que o empate foi alcançado já em período de descontos.

Gaëtan Laborde, que bisou aos 90'+3, com um mergulho de cabeça sem hipótese de defesa para o guarda-redes Steve Mandanda, foi o herói da equipa do Montpellier na receção ao Marselha, salvando um ponto quando já poucos esperavam.

O argelino Andy Delort, com um chapéu ao guarda-redes Steve Mandanda, colocou o Montpellier em vantagem no primeiro minuto, mas o Marselha deu a volta ainda antes do intervalo, com golos do polaco Arkadiusz Milik, aos 43', e de Pape Gueye, aos 45'+2.

No início da segunda parte, tal como tinha acontecido na primeira, e uma vez mais com um lançamento de Jordan Ferri para as costas da defesa do Marselha, o Montpellier empatou a 2-2 com um golo de Gaëtan Laborde, aos 47 minutos.

Uma entrada impetuosa do croata Duje Caleta-Car, aos 62', ditou a sua expulsão e foi com um elemento a menos em campo que o Marselha chegou à vantagem de 3-2, por Lucas Perrin, aos 71', que entrara por troca com o brasileiro Luís Henrique.

Ao cair do pano, o Montpellier empatou a 3-3 com novo golo de Gaëtan Laborde, aos 90'+3, com um mergulho de cabeça a um cruzamento de Arnaud Souquet, sem hipóteses de defesa para Steve Mandanda, que ficou pregado ao relvado.

O Marselha segue no sexto lugar, com 49 pontos, e continua na perseguição aos lugares europeus, enquanto o Montpellier ocupa o sétimo posto, com 46, mas ficou um pouco mais longe desse objetivo, quando faltam disputar seis jornadas.