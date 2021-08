Montpellier-Marselha interrompido após lançamento de garrafas que feriu um jogador

O encontro entre Montpellier e Marselha, relativo à primeira jornada da Ligue 1, foi interrompido aos 89 minutos, depois de alguns adeptos terem lançado garrafas e alguns objetos para o relvado.





O momento em que Rongier é assistido. pic.twitter.com/Q82XcSLC2b — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 8, 2021

Tudo começou depois do terceiro golo do Marselha, que deu a volta ao marcador após estar a perder por 2-0. Valentin Rongier ficou ferido na cara ao ser atingido por uma garrafa que veio das bancadas. O jogador foi assistido fora do relvado e, visto que os arremessos não ficaram por aí, o árbitro não teve contemplações e mandou toda a gente para os balneários, reatando a partida minutos mais tarde.Quanto ao jogo, o Montpellier saiu para o intervalo a vencer por 2-0, mercê de um autogolo de Perez (30') e um golo de Lagorde (34'). No segundo tempo, Under (68') e Payet, com um bis (75' e 80'), fizeram a cambalhota no marcador, fixando o resultado final a favor da equipa de Jorge Sampaoli.