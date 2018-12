Montpellier vence Monaco e sobe ao segundo lugar em França

O Montpellier venceu este sábado por 2-1 em casa do Monaco, para a 15.ª jornada, e tirou partido do empate 2-2 entre Lille e Lyon, para ascender ao segundo lugar da Liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain.A irreconhecível formação monegasca, que ocupa a 19.ª e penúltima posição, marcou primeiro pelo belga Youri Tielmans, aos 42 minutos, mas o Montpellier deu a volta com golos de Gaetan Laborde, aos 81, e do sérvio Petar Skuletic, aos 86.Com os três pontos conquistados, o Montpellier ascendeu ao segundo lugar, com 29 pontos, com menos 13 e mais um jogo do que o Paris Saint-Germain, e mais um ponto do que o Lyon e dois do que o Lille (quarto), que empataram 2-2.O Lille, que utilizou os portugueses José Fonte, Xeka, Edgar Ié e Rafael Leão, esteve a vencer em casa o Lyon por 2-0, com golos de Loic Rémy, aos 17 minutos, e Nicolas Pépé, aos 28, mas deixou-se empatar já perto do final do encontro.Depois de Bertrand Traoré ter reduzido para 2-1 aos 63 minutos, o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, conseguiu empatar por Moussa Dembélé (2-2), aos 86, e atenuou o 'prejuízo' classificativo.Nos restantes encontros, o lanterna-vermelha Guingamp conseguiu somar um ponto na receção ao Nice (0-0), o Nimes venceu o Amiens por 3-0, e o Angers empatou em casa 1-1 com o Caen.