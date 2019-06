Nantes vendido por mais 100 milhões

Waldemar Kita, proprietário do Nantes, já terá acordo com o empresário inglês Benjamin Leigh Hunt para a venda do histórico clube francês por mais de 100 milhões de euros.





A notícia é avançada pleo jornal 'Ouest-France', revelando que falta apenas a validação do negócio por parte da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), organização responsável por monitorizar e supervisionar as contas dos clubes profissionais em França.