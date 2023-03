Al-Khelaïfi contra-ataca: «Criminosos profissionais que mudaram mais vezes de advogados que de histórias e mentiras»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, considera que a acusação de sequestro e tortura que lhe é feita pelo empresário franco-argelino Tayeb Benabderrahmane não passa de uma calúnia."Estamos a falar de criminosos profissionais que mudaram mais vezes de advogados que de histórias e mentiras. É a manipulação mediática no seu esplendor. A Justiça seguirá o seu curso, não tenho tempo para falar sobre pequenos delinquentes", assinala o dirigente máximo do Paris SG.