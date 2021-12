Natal de Facundo Medina acaba na esquadra

Os habituais jantares e convívios de Natal não correram de forma perfeita em todas as casas. Na de Facundo Medina, jogador do Lens que atua no campeonato francês, a noite terminou com agressões e uma chamada para a polícia. No seu domicílio em Arras (França), Medina passava a noite de Natal com a namorada e várias outras pessoas. Desentendimentos pessoais terão terminado em agressões entre o casal. Em declarações à AFP, o procurador Benoît Gautche confirmou que a namorada de Medina o acusou de “violência voluntária”. O central do Lens foi detido na manhã seguinte pela polícia francesa e libertado mais tarde nesse dia. O argentino aguarda data para responder perante um juiz.

O clube onde atua o defesa já reagiu publicamente através de um curto comunicado no seu site oficial. “O Racing Club de Lens soube hoje que um dos jogadores do seu plantel profissional foi alvo de uma audiência na sequência de um conflito pessoal. Neste caso de contornos incertos, o clube apela ao respeito pelos valores humanos e pelos direitos de cada pessoa, reclama contenção e deixa aos órgãos competentes o esclarecimentos dos factos”, referiram.