Neymar anuncia regresso aos treinos após Covid-19: «Super feliz»

Neymar já não está positivo à Covid-19. Foi o próprio jogador que anunciou já ter recuperado.





Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

"Voltei aos treinos, super feliz ... O pai tá on #CORONAOUT", escreveu o internacional brasiliero esta sexta-feira nas redes sociais.Neymar era um dos futebolista do PSG que acusou positivo ao novo coronavírus, depois das férias em Ibiza.O PSG deu o pontapé de saída no campeonato francês ontem, tendo perdido na deslocação ao reduto do Lens, por 1-0. Na próxima jornada, domingo, os campeões franceses recebem em casa o marselha, de André Villas-Boas.