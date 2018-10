Neymar arrisca seis anos de prisão em Espanha por fraude

O brasileiro Neymar pode ser condenado a um máximo de seis anos de prisão em Espanha, caso seja dado como culpado de fraude, quando se transferiu do Santos para o FC Barcelona, em 2013."Neymar vai ser julgado por corrupção e fraude, por isso, de acordo com a lei, incorre numa pena que pode ir de quatro a seis anos de prisão", explicou aos jornalistas espanhóis José María Honrubia, um dos três magistrados que estão encarregues de julgar o caso.Além do internacional brasileiro, no banco dos réus vão estar ainda os pais do jogador, o atual presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o seu antecessor, Sandro Rosell.Todos estão acusados de participar num esquema de corrupção, por alegadamente terem falsificado os valores envolvidos na transferência de Neymar para o emblema catalão.Neymar, bem como os restantes envolvidos no caso, negam as acusações.A data do início de julgamento ainda não foi revelada.