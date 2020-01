Neymar cancela mega festa de aniversário para se concentrar no futebol

Ao contrário dos últimos anos, onde optou sempre por celebrar os seus aniversários com pompa e circunstância em festas de arromba com centenas de convidados e muita animação, Neymar terá optado por festejar o seu 28.º aniversário de uma forma mais discreta segundo adianta o 'UOL Esporte'.





De acordo com o portal brasileiro, o avançado brasileiro do Paris SG já terá feito saber a sua vontade aos seus amigos próximos e patrocinadores, já que tenciona nesta fase da época (e também da sua carreira) focar-se no aspeto desportivo, tentando ajudar o Paris SG a somar êxitos nas provas onde está integrado, mas também tem a ambição de ajudar o Brasil na Copa América e, se possível, nos Jogos Olímpicos.Por outro lado, na base da decisão de Neymar está também o facto de ter sido sempre alvo de críticas recorrentes por parte da imprensa e adeptos pelas suas celebrações nesta altura do ano, algumas delas marcadas por castigo 'cirúrgicos' que o faziam falhar os encontros do PSG junto da data do seu aniversário, celebrado a 5 de fevereiro.