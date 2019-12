«Neymar está sempre a chorar»

Neymar quis ir tirar satisfações de quem lhe pediu respeito mas seguraram-no Neymar quis ir tirar satisfações de quem lhe pediu respeito mas seguraram-no

Neymar continua a dar que falar em Montpellier, onde no fim de semana esteve em evidência com a camisola do PSG, dando origem à reviravolta no marcador , mas também por imagens captadas no túnel do estádio e tornadas públicas. Agora é a vez de Michel Der Zakarian, presidente do Montpellier, clube que saiu derrotado no sábado frente ao campeão francês, criticar a postura do internacional brasileiro.O líder do clube refere que o internacional brasileiro tem uma forma de jogar provocatória, mas que quando é com ele a situação é bem diferente."Neymar joga para provocar os adversários com as suas habilidades e dribles, mas qualquer falta que sofre, está sempre a chorar", afirmou Michel Der Zakarian.