Neymar estende a mão aos adeptos do PSG: «Vou dar tudo por este clube. O amor voltará»

Neymar parece querer dar início ao processo de reconciliação com os adeptos do Paris Saint-Germain. O internacional brasileiro, em entrevista à RMC Sport, revelou entender a postura da massa associativa parisiense, que não perdoa o facto do extremo ter demonstrado o desejo em sair do clube.





"Sou um profissional e eu vou dar tudo por este clube. Vou tentar ajudar a equipa a ganhar tudo, especialmente a Liga dos Campeões. O amor voltará. Entendo o que eles estão a sentir mas, tal como qualquer outro trabalho, quando não és feliz tentas ir embora. Mas acabei por ficar e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance", revelou o extremo canarinho.No que toca à relação com os seus companheiros, Neymar confirmou que tudo mantém-se igual e que o objetivo primordial é ir atrás de títulos. "Sempre correu tudo bem. Todos os meus companheiros são talentosos e este deverá ser um grande ano para todos nós", finalizou.