Neymar: «Estou pronto e a pensar muito na Liga dos Campeões, claro!»

Neymar, avançado do PSG, está há mais de três meses sem competir, devido à pandemia de Covid-19 e consequente cancelamento das competições de futebol, em França. Mas, o jogador de 28 anos continuou a trabalhar sozinho, de forma a preparar-se da melhor maneira para o regresso da Liga dos Campeões. Competição na qual os parisienses já estão nos quartos-de-final, depois de terem eliminado o Borussia Dormund, nos 'oitavos'.





I can’t wait anymore u my love ???? champions league is back ? pic.twitter.com/dIDJ4qCh6U — Neymar Jr (@neymarjr) June 17, 2020

Aliás, quando a UEFA anunciou que a prova milionária se iria realizar em formato 'final eight', em Portugal, Neymar fez questão de comemorar no seu Twitter. "Mal posso esperar, meu amor. A Liga dos Campeões está de volta", pode ler-se.











Já sobre o seu estado físico, após uma longa quarentena, Neymar disse: "Foi um período atípico, mas o principal foi manter a segurança com a mente e o corpo em dia. Estou pronto e empolgado para o regresso e a pensar muito na Liga dos Campeões, claro!"



As declarações foram divulgadas na sua plataforma digital oficial e o avançado brasileiro apontou mesmo para a conquista da Champions. "Temos um grupo forte, conseguimos uma qualificação histórica para os quartos-de-final e agora temos de focar-nos no objetivo. Treinei bastante nos últimos meses, com a mesma intensidade e dedicação, mas sinto falta do calor de um jogo. Mal posso esperar para entrar em campo e, se Deus quiser, fazer história", destacou.