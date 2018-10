Neymar: «Messi é o meu ídolo mas Ronaldo um monstro no futebol»

Neymar continua a aprender com os melhores. O jogador brasileiro do Paris Saint-Germain explicou que absorve o futebol praticado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo."Messi é, para mim, um dos maiores. Ele é o meu ídolo no futebol. Com ele aprendia todos os dias. Durante os treinos, a jogar, ou a vê-lo jogar. Isso foi-me tornando mais forte e acho que aumentou a minha capacidade dentro de campo. Quanto a Cristiano Ronaldo, é um monstro. Enfrentá-lo é uma honra e um prazer. Só que temos de preparar-nos mais, porque é um dos maiores do futebol, então tu ficas mais esperto, mais ligado, mas ao mesmo tempo vais aprendendo também", referiu em declarações ao Players' Tribune."São dois grandes 'caras'. Vejo-me parecido com eles, porque quero aprender, quero mais, quero ganhar. Quero mais títulos, fazer mais golos", concluiu o jogador.