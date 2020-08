Neymar preocupado com coração da avó e da tia após reviravolta do PSG: «Espero que estejam bem»

A reviravolta do PSG no jogo com a Atalanta, que deu o apuramento do campeão francês para as meias-finais da Liga dos Campeões, foi amplamente celebrada pela equipa. Neymar não foi exceção.





O avançado brasileiro, que protagonizou uma bela exibição, foi eleito o melhor em campo e voltou a cair nas boas graças dos adeptos franceses, partilhou uma foto em que surge abraçado a Di María. O argentino cumpriu um jogo de castigo e não defrontou os italianos no Estádio da Luz, mas no final Neymar deixou-lhe uma mensagem e até fez alusão aos problemas cardíacos da avó e da tia."O sentimento de alegria, de poderes abraçar os teus, os que estão contigo a cada dia, a cada treino, a cada jogo e´ incri´vel! Em êxtase ainda! Que jogo, que virada... Espero que minha avo´, minha tia e todos os meus amigos que tenham problemas cardíacos estejam bem", escreveu o craque brasileiro. Depois, em espanhol acrescentou: "Angel Di María agora espero por ti no campo."O argentino não tardou a responder. "Vamos irmão. Agora mais do que nunca. Eu não tinha problemas cardíacos e estive quase 'chau, chau' [a morrer]."