Num dia em que Neymar treinou normalmente no PSG, indicando que poderá ser opção amanhã frente ao Real Madrid – ao contrário de Sergio Ramos –, Marquinhos deixou um aviso ao abordar a situação de Messi, que não tem tido vida fácil em Paris."Está cada vez mais forte. Nós tentamos que ele esteja bem para que possa ter confiança e mostrar o seu melhor. E neste tipo de jogos, vai dar-nos muito", salientou o capitão do PSG já a pensar no duelo com o Real Madrid, a quem Messi já marcou 26 golos.