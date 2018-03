Continuar a ler

Segundo o comunicado, a operação "consistiu na colocação de um parafuso, associado a um enxerto ósseo ao nível da lesão do quinto metatarso direito".O jogador vai, de acordo com o comunicado, iniciar de imediato a recuperação sob supervisão de um fisioterapeuta do clube francês, não se sabendo se vai permanecer no Brasil ou regressar a França.Neymar lesionou-se com gravidade no quinto metatarso do pé direito, frente ao Marselha, a 25 de fevereiro, e deverá ficar fora dos relvados entre dois meses e meio e três meses, regressando, assim, a tempo do Mundial de 2018.