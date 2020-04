Neymar recorda morte de Bryant

Numa entrevista à revista ‘Vogue’ da Arábia Saudita, Neymar confessou que a morte de Kobe Bryant o afetou muito. "Conheci o Kobe pessoalmente quando ele veio a Paris... Quando conheces a pessoa por detrás do atleta, crias uma relação diferente. A que eu tinha com Kobe era muito especial. O desporto e a sociedade perderam um grande homem", sublinhou o craque do PSG.