Neymar recusou a treinar-se no PSG após não ter sido convocado

Neymar volta a estar no centro das atenções e novamente com um caso em que não fica bem na fotografia. Segundo conta esta quarta-feira o jornal 'L'Equipe', o internacional brasileiro do PSG recusou treinar-se no dia seguinte a não ter sido convocado para o jogo frente ao Dijon, para a Taça de França.





Vem aí mais uma polémica: jogadores do PSG esquecem derrota e fazem nova festa



Neymar não terá gostado das declarações do treinador Thomas Tuchel que justificava a sua não chamada devido ao jogo da Liga dos Campeões que se aproximava. Não treinou e no jogo da Champions, após derrota com o Borussia Dortmund, o internacional brasileiro dava conta do seu desagrado "É muito difícil estar quatro partidas sem jogar, mas infelizmente não foi uma decisão minha. Eles [clube e médicos] tomaram essa decisão e eu não gostei", afirmou na altura.Declarações que antecederam mais umas quantas polémicas protagonizadas pelo brasileiro. Neymar esteve nas bocas do mundo pelo que fez na festa de aniversário de Cavani, Di María e Icardi . E depois de ter assegurado que iria desfalcar o Carnaval de 2020 foi expulso do PSG-Bordéus e voltou às manchetes