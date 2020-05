Neymar rejeita verba astronómica do PSG para renovar

Neymar terá rejeitado, segundo o ‘Mundo Deportivo’, um prémio de 100 M€ que lhe era oferecido pelo PSG para renovar o atual contrato, o qual expira a 30 de junho de 2022. A razão é simples. O avançado brasileiro está cansado de representar o PSG e acredita que se ali permanecer jamais conquistará a Bola de Ouro. A sua ideia passa por voltar ao Barcelona, estando até disposto, segundo o jornal catalão, a abdicar de metade do salário [50 M€ por ano]. O clube culé já terá prometido pagar os 30 M€ que lhe deve desde 2017.

Camavinga sondado

O médio de 17 anos é a estrela mais cintilante do Rennes e vem suscitando a cobiça dos tubarões da Europa. O ‘AS’ assegura que o Real Madrid terá feito uma sondagem a Camavinga, por intermédio de Juni Calafat. Um contacto exploratório para aferir a recetividade do jogador a uma mudança para Espanha. Uma coisa é certa, o emblema merengue não vai iniciar qualquer negociação sem primeiro chegar a acordo com o Rennes. Entretanto, o clube francês acaba de anunciar que exerceu a opção de compra de N’Zonzi, parceiro de Camavinga no meio-campo.