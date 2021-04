Neymar suspenso por dois jogos e Tiago Djaló punido com um

A Liga francesa revelou que Neymar, avançado brasileiro do PSG, vai cumprir dois jogos de castigo na sequência da altercação com Tiago Djaló no encontro do fim-de-semana do PSG com o Lille. O português, que também foi expulso, foi punido com um jogo de suspensão.





Apesar ter visto o vermelho na sequência de um duplo amarelo, o jogador do PSG acaba por receber uma punição mais severa pelo empurrão voluntário que deu em Djaló.O camisola 10 do campeão francês vai falhar os duelos com o Estrasburgo e com o Saint-Étienne, enquanto o português cumpre o seu castigo já no jogo com o Metz.