Neymar tem recaída de lesão no pé direito e todas as opções vão ser consideradas

Neymar lesiona-se e abandona relvado em lágrimas Neymar lesiona-se e abandona relvado em lágrimas

A carregar o vídeo ...

O futebolista brasileiro Neymar sofreu uma recaída na lesão do pé direito, que o afastou da competição durante parte da temporada passada, informou o Paris Saint-Germain."Os primeiros exames realizados revelaram uma reativação dolorosa da lesão do quinto metatarso direito. O tratamento dependerá da evolução nos próximos dias. Todas as opções terapêuticas devem ser consideradas", lê-se no comunicado do clube.O avançado brasileiro foi subistuído aos 62 minutos do encontro com o Estrasburgo (2-0) , da Taça de França, com o treinador dos parisienses, Thomas Tuchel, a adiantar, na conferência de imprensa, que Neymar estava a fazer exames num hospital.Na parte final da temporada passada, Neymar foi operado ao pé direito e falhou vários jogos do PSG, mas regressou a tempo de representar o Brasil no Mundial'2018.