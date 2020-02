Neymar viu vermelho e agora fica com tempo para ir ao Carnaval: vai quebrar a promessa?

Neymar fez uma publicação no Instagram há poucos dias a garantir que este ano não vai ao Carnaval, no Brasil, adiantando que "assim não haverá polémica". Mas já há quem diga que o cartão vermelho que viu no jogo de domingo, com o Bordéus de Paulo Sousa, foi forçado e muito provavelmente o internacional canarinho do PSG acabará por dar uma 'escapadinha' até ao outro lado do Atlântico.





O brasileiro viu o segundo amarelo já em tempo de descontos, depois de uma (desnecessária) entrada por trás. O caso terá levantado suspeitas em Paris, até porque em outras ocasiões Neymar terá calculado sanções para ter uns dias livres.O jornal 'As' de Espanha recorda que em 2014/15, quando ainda estava no Barcelona, o avançado brasileiro forçou o quinto amarelo para poder estar no aniversário da irmã e que em 2015/16 repetiu o 'esquema' participar de novo na festa de Rafaella, em Barcelona.Neymar está castigado e não defronta o Dijon, este sábado. O Carnaval disputa-se até quarta-feira.