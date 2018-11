Nicolas Anelka vai ser treinador de jovens no Lille

O ex-futebolista internacional francês Nicolas Anelka vai trabalhar no centro de formação do Lille, especialmente no treino de avançados, informou esta quarta-feira o clube.

"O Lille tem o orgulho de receber Nicolas Anelka na nossa casa. Acima de tudo, o clube tem o prazer de poder oferecer aos seus jovens jogadores o conhecimento, as habilidades e a imensa experiência deste ex-jogador de renome internacional", descreveu o comunicado.

Formado nas camadas jovens do Paris Saint-Germain, Anelka foi caracterizado pelo seu "faro para os golos" e a sua "velocidade e técnica".

"Ele exportou o seu talento nos clubes mais prestigiados da Europa: Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea e Juventus, mas também com a seleção francesa, com o qual jogou 69 vezes", prosseguiu a formação gaulesa.

O Lille conta no plantel principal com os portugueses Edgar Ié, José Fonte, Xeka, Rafael Leão e Rui Fonte e com o treinador Luís Campos como o responsável pelo scouting.

"Nicolas Anelka continuou a enriquecer a sua experiência e conhecimento no desenvolvimento do futebol e tem o grande desejo de transmitir a sua rica experiência para os jovens e as futuras gerações", concluiu o comunicado.