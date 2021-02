Nîmes soma terceira vitória consecutiva e deixa zona de despromoção

O Nîmes somou hoje a terceira vitória consecutiva na Ligue 1 e saiu da zona de despromoção, depois de bater em casa o Lorient (1-0), num encontro em atraso da 21.ª jornada.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado Renaud Ripart, de penálti, aos 88 minutos, permitindo aos locais subirem ao 17.ª posto, com 24 pontos, ultrapassando o Lorient na classificação, 19.º (23), que hoje não contou o português Tiago Ilori, emprestado pelo Sporting.

A Ligue 1 é liderada pelo Lille, com 58 pontos, contra os 55 do segundo colocado Lyon e 54 do terceiro Paris Saint-Germain.