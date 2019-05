Nova derrota de Paulo Sousa na Ligue 1

O Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, registou este sábado a quarta derrota consecutiva na Liga francesa de futebol, ao perder em casa por 1-0 com o Angers, na 35.ª jornada.No estádio Matmut Atlantique, em Bordéus, o golo do camaronês Bahoken, aos 40 minutos, valeu ao Angers a conquista dos três pontos e a subida ao 11.º lugar, já com a manutenção assegurada.Quanto ao Bordéus, ainda não assegurou o número de pontos para continuar entre os grandes, mas só uma ponta final do campeonato sem marcar mais pontos e a recuperação de quatro clubes abaixo na classicação (é 14.º) o condenará.Paulo Sousa assumiu o comando do Bordéus em meados de março e desde então não tem sido feliz, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas.