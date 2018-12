Nova polémica no PSG com Neymar e Mbappé ao barulho

As capas da imprensa internacional



Há uma nova polémica no PSG que envolve Neymar, Mbappé e o fair play financeiro da UEFA. Segundo escreve este sábado o 'L'Equipe', o clube parisiense pretende vender uma das suas estrelas no final da temporada. O PSG não gostou do que viu e já reagiu através de um comunicado intitulado "L'Equipe um meio de desinformação"."Além de negar com a maior firmeza estas afirmações totalmente errôneas, ridículas e com o único intuito de recrear um clima de grande tensão entre o clube e este meio, o PSG questiona-se, uma vez mais, a respeito da honestidade intelectual do 'L'Équipe' e os motivos ocultos da sua linha editorial sobre o clube", pode ler-se no comunicado.De acordo com o PSG, "são abundantes os exemplos de um tratamento desprovido de equilíbrio e que visa apenas espalhar uma atmosfera nociva"."Face à desinformação orquestrada pelo 'L'Équipe' e sua incansável tentativa de minar sua imagem, o PSG, o clube mais popular e com mais títulos em França, reafirma a sua vontade de avançar e dialogar somente com interlocutores de boa fé", afirma o clube.