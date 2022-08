Novo nutricionista com mão de ferro no Paris Saint-Germain: acabou a Coca-Cola e o Ice Tea às refeições

O Paris Saint-Germain conta com um reforço cujo nome não é conhecido mas que começou com mão de ferro. Não é jogador (já foi), tem nacionalidade espanhola e é... nutricionista. Segundo o jornal 'Le Parisien', a aquisição do profissional para o gigante francês já deu uma grande volta ao departamento de futebol, que passará a ter em 2022/23 outro rigor. Assim o querem os dirigentes e a equipa técnica.Desde logo, há duas bebidas que deixaram de ser consumidas às refeições pelos jogadores do campeão gaulês: a Coca-Cola e o Ice Tea. O facto de serem bebidas açucaradas é encarado como algo pouco compatível para com a prática desportiva ao mais alto nível. Quanto à Red Bull, que patrocina Neymar, ou a Pepsi, parceiro de longa data de Leo Messi, não há menção por parte do referido jornal.A ideia da nomeação do nutricionista, que o Paris Saint-Germain não tinha a tempo inteiro, partiu do conselheiro do clube, Luís Campos. O técnico Christophe Galtier defendeu a decisão.A decisão, que não foi equacionada antes, terá tido que ver com o facto de a Coca-Cola ser patrocinadora oficial do PSG e ter vínculo com os parisieenses até 2024.