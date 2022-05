Nuno Mendes nomeado para melhor jovem da Ligue 1

Nouvelle sortie au box-office aujourd'hui



A União Nacional de Futebolistas Profissionais de França está a revelar, esta terça-feira, os nomeados para os prémios individuais da época 2021/22. Nuno Mendes, jogador do PSG, corre pelo prémio de melhor jovem.O lateral, de 19 anos, cumpre a primeira época no campeonato francês e soma 25 jogos, tendo contribuído para a conquista da Ligue 1. Nuno Mendes foi contratado pelo PSG por empréstimo (com um custo de 7 milhões de euros) com uma opção de compra de 40 M€. Pablo Sarabia fez o caminho inverso e mudou-se para o Sporting incluído no negócio, também por empréstimo.