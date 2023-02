Nuno Tavares fora do clássico entre Marselha e PSG na Taça de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional sub-21 português Nuno Tavares está lesionado e vai falhar o jogo dos oitavos de final da Taça de França de futebol, frente ao Paris Saint-Germain, revelou esta terça-feira o treinador do Marselha, Igor Tudor.



O lateral esquerdo tem um problema muscular numa coxa e deve ficar impossibilitado de dar o seu contributo aos marselheses durante "uma ou duas semanas", segundo adiantou o técnico croata, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Nuno Tavares está, assim, fora do duelo de quarta-feira com os parisienses, em que atuam os compatriotas Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches, que também falhará o clássico gaulês por lesão, e Vítor Ferreira, conhecido como Vitinha.

No Marselha, alinha também outro Vitinha, no caso Vítor Oliveira, avançado contratado no mercado de janeiro ao Sporting de Braga.