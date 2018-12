3 - Kostas Mitroglou n'a touché que 3 ballons hier face à Angers...



...dont un sur le coup d'envoi



Aucun joueur ayant disputé au moins 45 minutes sur une rencontre de Ligue 1 n'a fait pire depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006/07



Grantatakan ? pic.twitter.com/t4S0MEYSn9 — OptaJean (@OptaJean) 23 de dezembro de 2018

Kostas Mitroglou, antigo jogador do Benfica e atual futebolista do Marselha, protagonizou uma exibição que na imprensa internacional já se diz ser uma das mais pobres da história do futebol nos últimos anos.Diante do Angers, na 19.ª jornada da Ligue 1, o jogador grego tocou apenas três vezes na bola e uma delas foi para dar o pontapé de saída.Mitroglou foi substituído ao intervalo por Lucas Ocampos. O encontro acabou com um empate (1-1) no marcador.