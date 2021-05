O regresso de Benzema à seleção: da reunião com Deschamps ao contacto com os 'pesos pesados'

Karim Benzema está de regresso à seleção francesa, mas a chamada do avançado do Real Madrid ao Euro'2020 foi antecedida por muitas movimentações nos bastidores, conforme conta o jornal francês, 'Le Parisien'.





O treinador teve, por isso, uma reunião com Benzema, conforme admitiu ontem, na conferência de imprensa onde deu a conhecer os convocados. "Encontrámo-nos e falámos longamente. Mas não vou revelar nem uma palavra sobre o que dissemos", explicou Deschamps, afiançando que foi ao encontro do jogador como mero empregado da federação e que não se deixou levar por quezílias pessoais. "A seleção não me pertence, embora esteja consciente da responsabilidade que tenho."



Deschamps terá depois falado com Noël Le Graët, o presidente federação, que "aceitou de imediato". Tinha sido Graët a fechar as portas da seleção a Benzema...



O jogador também intercedeu junto de alguns pesos-pesados do balneário da seleção francesa. Segundo o 'Le Parisien', Benzema falou com Hugo Lloris, o capitão, Varane, sub-capitão e seu companheiro no Real Madrid, Paul Pogba e Olivier Giroud. Todos aprovaram o regresso. Até Kylian Mbappé se mostrou entusiasmado com a presença de Benzema na equipa, partilhando uma foto ao lado do avançado do Real Madrid nas redes sociais.







O jogador está afastado da equipa há quase seis anos --, mas o selecionador Didier Deschamps achou que precisava de reforçar o ataque, pois não ficou satisfeito com o empate (1-1) diante da Ucrânia e o escasso triunfo (1-0) frente à Bósnia, em março. Com Portugal, Alemanha e Hungria no grupo, Deschamps sabe que precisará de mais 'poder de fogo' no Europeu.