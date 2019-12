Oficial: Leonardo Jardim despedido do Monaco

Leonardo Jardim deixou o comando técnico do Monaco, anunciou o clube este sábado através das plataformas oficiais depois dos rumores que já apontavam para essa possibilidade.Para o lugar do português, vai entrar Robert Moreno, ex-selecionador de Espanha, que terá o primeiro desafio ao nível de clubes como treinador principal após ter sido adjunto de Luis Enrique na Roma, no Celta e no Barcelona. O espanhol assinou até 2022.O técnico português é assim despedido do mesmo clube no espaço de pouco mais de um ano. Jardim foi campeão francês na temporada 2016/17, mas foi despedido em outubro de 2018 devido a um arranque de época desastroso. Deu o lugar a Thierry Henry e voltou... logo em janeiro para evitar a despromoção.Na presente temporada, o Monaco já tinha sido eliminado da Taça da Liga e ocupava o 7º lugar da Ligue 1. Com a contestação a subir de tom, após um investimento de 140 milhões de euros em contratações, nem a goleada ao Lille, por 5-1, salvou a pele ao português, que tinha contrato até 2021.A imprensa francesa relata ainda que a relação entre Jardim e Oleg Petrov, vice-presidente do clube, estava deteriorada.