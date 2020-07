Oficial: Niko Kovac é o novo treinador do Monaco

No mesmo dia em que confirmou a saída de Robert Moreno, o Monaco anunciou também a contratação do croata Niko Kovac para o seu lugar. Segundo comunicado emitido ao final da tarde deste domingo, o antigo técnico do Bayern Munique vincula-se aos monegascos por três temporadas, ficando ainda com uma de opção.





Notabilizado pelo seu trabalho no Eintracht Frankfurt, que o levaria a uma aventura sem grande sucesso no Bayern Munique, Kovac irá estrear-se nos treinos da equipa de Gelson Martins já na segunda-feira.