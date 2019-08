Oficial: Renato Sanches reforça Lille

Está confirmado! Renato Sanches é o mais recente reforço do Lille. O anúncio foi feito ao início da noite desta sexta-feira pelo emblema francês, numa nota na qual adiantou que o internacional português, de 22 anos, que chega proveniente do Bayern Munique, assinou um vínculo válido para as próximas quatro temporadas.

De notar que nas redes sociais o Lille tentou fazer um pouco de suspense, ao lançar um 'puzzle' para os seguidores decifrarem, mas rapidamente todos chegaram à conclusão de que se tratava efetivamente do internacional português.