Pablo Longoria: «Ronaldo no Marselha? É o mundo das redes sociais»

Pablo Longoria assistiu ao sorteio da Liga dos Campeões em que acabou por calhar no mesmo grupo do Sporting e foi instado sobre um talento formado em Alvalade: Cristiano Ronaldo. Rumores apontaram nos últimos dias o jogador do Manchester United ao emblema da Ligue 1, mas o presidente do Marselha garantiu que não são verdade."O Ronaldo no Marselha? É o mundo das redes sociais. É moda tentar causar sensação. Somos uma equipa que está satisfeita com os meios de dispõe. Perguntar se o Cristiano Ronaldo vai para o Marselha, com todo o respeito, é como perguntar se o Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nuñez podem vir para o Marselha. Sonhar é bom para todos, mas a verdade é que devemos ser honestos com todos. Temos de jogar com os meios próprios. Temos um projeto desportivo sério que consiste em melhorarmos a cada temporada e ser competitivo mas, acima de tudo, trazer um equilíbrio económico ao clube. Para mim, esse é o futuro do futebol. Muitos gostaram desta história improvável, principalmente quando conhecemos o contexto económico do Marselha e o salário colossal que Ronaldo recebe no United. Alguns fãs, neste caso, acreditaram realmente nas possibilidades de Marselha. Eles poderão consolar-se ao verem o Alexis Sánchez, o Jonathan Clauss ou o Eric Bailly a defenderem as cores do Marselha na Liga dos Campeões", resumiu Longoria aos jornalistas.