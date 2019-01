Pai de Neymar atira-se aos críticos: «A vontade é mandá-los à m...»

Cansado de ver o filho ser criticado e alvo da maldade alheia, o pai de Neymar perdeu a paciência, tendo recorrido às redes sociais para, numa extensa mensagem, atirar-se aos críticos do filho, descrevendo alguns lances, com duras faltas sobre o futebolista brasileiro do PSG.Na última quarta-feira, Neymar sofreu a uma recaída na lesão do pé direito - que o afastou da competição durante parte da temporada passada. O avançado brasileiro foi substituído aos 62 minutos do encontro com o Estrasburgo, da Taça de França, tendo saído do relvado a chorar.A reação do craque do PSG foi alvo de muitas críticas, obrigando o pai a sair em sua defesa: "Se cair, meu filho é "cai-cai". Se ele se proteger fugindo da falta é simulação e se "simular", meu Deus, é terrivelmente contestado", refere o pai de Neymar, numa longa mensagem publicada no Instagram."Não é choro de pai não, é cansaço desse sistema socialista no futebol, "todos iguais". Driblar não pode? Ter talento não pode! Cansaço de alguns meios de comunicação mais preocupados em "vender" matérias. Sabe... como sempre a vida continua, o futebol também, e os babacas de plantão, que se dizem especialistas em futebol, continuarão realizando inquéritos perguntando se "o Neymar merece apanhar". Lamentável, para dizer o mínimo porque a vontade é de lhes mandar à m....; Meu filho, como sempre, já se levantou e começou de novo. Aproveitem agora e guardem o veneno. Mas se preparem porque, como sempre, ele voltará mais forte", termina o texto"Copa de 2014.Uma entrada desproporcional e sem sentido. Tudo bem, aceitamos o destino, nada a fazer. Pensamos, oramos e chegamos à conclusão que meu filho até deu sorte porque poderia estar em uma cadeira de rodas. Graças a Deus não foi o que aconteceu e seguimos em frente.Copa de 2018.Um pisão em seu tornozelo quando fora de jogo. Disseram que não houve nada e que, pelo contrário, ele simulou. Tinha VAR, tinha o mundo inteiro vendo, mas enfim ele acabou considerado "culpado". .Copa da França 2019.4 faltas consecutivas, no mesmo lance (!!) até conseguirem provocar o desequilíbrio dele e posteriormente a torção.Se cair, meu filho é "cai-cai". Se ele se proteger fugindo da falta é simulação e se "simular", meu Deus, é terrivelmente contestado.Acompanho meu filho em seus jogos há muitos anos, sem faltar a nenhum deles.Quando ele era criança, vendo que era mais franzino que seus adversários sempre o alertei sobre divididas:"Nunca as enfrente, lei da física, vai perder. Se quiser vencer chega antes e se não puder evitar o contato, que esteja no ar. Um graveto no ar não se quebra, porém apoiado no solo facilmente se dobrará" !Conselho de um pai.Uma pancada por trás, como em 2014 não há conselho que o proteja, essa proteção precisa ser feita pela arbitragem. Um pisão fora do jogo não tenho como proteger, precisa ser feito pela arbitragem. Faltas consecutivas, típicas de um anti-jogo, também não temos como proteger, tem que ser feito pela arbitragem !!Não é choro de pai não, é cansaço desse sistema socialista no futebol, "todos iguais". DRIBLAR NÃO PODE ? TER TALENTO NÃO PODE !!Cansaço de alguns meios de comunicação mais preocupados em "vender" matérias. Sabe... como sempre a vida continua, o futebol também, e os babacas de plantão, que se dizem especialistas em futebol, continuarão realizando enquetes perguntando se "o Neymar merece apanhar". Lamentável, pra dizer o mínimo porque a vontade é de lhes mandar a m....;Meu filho, como sempre, já se levantou e começou de novo.Aproveitem agora e guardem o veneno. Mas se preparem porque, como sempre, ele voltará mais forte."