Pandemia trama Loic Perrin

A pandemia trocou as voltas a Loïc Perrin, o mítico capitão de equipa do Saint-Étienne, que, aos 34 anos e em final de contrato, pretendia colocar um ponto final na carreira de quase duas décadas ao serviço do clube. A festa de despedida deveria ocorrer no dia 23, data em que os verdes receberiam no seu reduto o Dijon, na derradeira jornada do ‘Championat’. Com o encerramento definitivo da Ligue 1, determinado pelo governo francês, na passada semana, ficou sem o jogo da consagração e admite agora dar um passo atrás e jogar mais uma temporada. Assim o clube esteja disposto a renovar-lhe o contrato.

"Loïc disse-me no outro dia que percebera que a sua carreira provavelmente terminou... em nada, com uma classificação da liga feita na secretaria. Ma, não há stress, vamos conversar sobre isso", revelou Xavier Thuilot, diretor-geral do Saint-Étienne.