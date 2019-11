Pânico instala-se no PSG: cimeira para evitar que Mbappé assine pelo Real Madrid

O Paris Saint-Germain está em pânico com a possibilidade de perder uma das jóias da coroa: Kylian Mbappé. Embora seja um dos futebolistas mais caros do planeta, a verdade é que as qualidades do francês tornam-no num alvo apetitoso para os grandes 'tubarões' e claro que o Real Madrid está à espreita. A possibilidade do craque rumar a Madrid já foi cogitada no último defeso, mas os merengues não desistiram e prometem voltar à carga. Para evitar que este cenário se torne realidade, os responsáveis do PSG já convocaram uma cimeira para iniciar o processo de renovação com o avançado francês e a ideia é simples: fazer com que Mbappé assine a "todo o custo", conforme replicou o 'L'Équipe' na sua capa de hoje.





O próprio treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, é um confesso admirador do talento do atacante parisiense e já transmitiu a quem de direito que quer contar com ele. Na antevisão ao jogo com o Galatasaray, o técnico gaulês falou sobre esse enredo. "Mbappé sempre disse que tem o desejo de jogar no Real Madrid", referiu Zidane. Palavras que caíram mal em Paris. "Sinceramente incomoda um pouco. (...) Não é o momento de falar sobre sonhos. Mbappé é muito importante para nós e não queremos que o desestabilizem. É o melhor jogador jovem francês, campeão do mundo, um dos melhores do mundo. Têm que parar com estas coisas. Ele em mais dois anos e meio de contrato com o PSG", disse Leonardo, diretor desportivo da formação parisiense.Apesar de Kylian Mbappé ter contrato até junho de 2022, os dirigentes do PSG não querem deixar andar o processo e querem acabar com pela raiz. Kylian Mbappé, de 20 anos, marcou 9 golos em 11 jogos disputados esta época com a camisola do bicampeão gaulês.