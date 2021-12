Paris FC-Lyon investigado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A violência nos estádios franceses parece não ter fim e os mais recentes episódios, com confrontos e invasões de campo em dois jogos da Taça de França, fizeram soar os alarmes. O comité disciplinar da Federação francesa de futebol reuniu-se ontem de urgência para analisar os confrontos durante os jogos entre o Bas d’Avignon e o Clermont Foot, que teve de ser interrompido a 15 minutos do final mas foi retomado, e o Paris FC-Lyon, que já não teve o mesmo desfecho e acabou suspenso ao intervalo. As sanções deverão ser conhecidas este fim de semana, mas já se sabe que o Lyon proibiu os seus adeptos de viajar para os jogos fora de casa.

‘Ultras’ do PSG envolvidos

De acordo com a ‘RMC Sport’, o grupo de ultras ‘Porte 411’, afeto ao Paris Saint-Germain, marcou presença no encontro entre Paris FC e Lyon, estando na origem dos desacatos nas bancadas e na consequente invasão de campo. * F.G.